La Ligue 1 sur Youtube ? Peut mieux faire !

Chaque dimanche soir à partir de minuit, YouTube diffuse en accord avec la LFP des résumés gratuits des matchs de Ligue 1 Uber Eats. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la qualité moyenne de ces clips n’incite pas vraiment à s’enthousiasmer pour notre championnat. Cela mériterait un bon coup de neuf pour rendre la L1 plus attractive.

C’était dimanche dernier, le 14 avril. Sans doute le match de Ligue 1 de l’année avec cet incandescent OL-Brest (4-3). Un superbe spectacle à mettre en vitrine pour faire reluire notre championnat à l’international. Seulement, le compte-rendu en images n’a pas vraiment été à la hauteur de l’évènement… La durée du résumé, déjà : 4 minutes et 55 secondes, quand celui du Strasbourg-Reims de la veille (un bon 3-1, certes) a atteint les 5 minutes et 43 secondes. On passe sur certaines images longues et inutiles (retour aux vestiaires des joueurs à la mi-temps) pour insister sur le fait qu’on ne verra pas l’action litigieuse de la main de Jake O’Brien dans la surface, ni même l’action fautive qui amène le coup franc victorieux de Romain Del Castillo et encore moins les entrées de Rayan Cherki et d’Ernest Nuamah, qui ont changé le cours des choses à la 69 e minute (l’OL alors mené 3-1).

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com