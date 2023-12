information fournie par So Foot • 28/12/2023 à 17:49

La Ligue 1 parmi les meilleurs championnats pour débuter sa carrière

Si ça, ce n’est pas la ligue des talents…

L’observatoire du football CIES a publié un nouveau dossier dans lequel il répertorie les 270 joueurs nés en 2003 ou après ayant accumulé la plus grande expérience de jeu lors de la dernière année. Tous ces joueurs sont classés à neuf postes différents et quatorze d’entre eux jouent en Ligue 1, certains font même référence à leur poste respectif. Guillaume Restes, le portier toulousain est se classe ainsi premier dans la catégorie. Warren Zaïre-Emery est un des quatre joueurs de la génération 2006 à figurer dans ce classement et est même troisième des milieux défensifs, juste derrière le Strasbourgeois, Ismaël Doukouré.…

LP pour SOFOOT.com