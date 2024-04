La Ligue 1 fait une belle place aux joueurs de moins de 20 ans, mais moins que la Premier League

Made in Ligue 1.

Cette semaine, l’Observatoire du football CIES a dévoilé la liste des 100 joueurs de moins de 20 ans ayant disputé le plus de minutes parmi les championnats européens. Ce classement se base sur les matchs officiels disputés (club et équipe nationale) d’avril 2023 à avril 2024. Et c’est le Portugais João Neves, milieu de terrain du Benfica, qui cumule le plus de minutes, 4 905 pour être exact, dont 97% en tant que titulaire. Mais la Ligue des talents est également très bien représentée. Du haut de ces 4 140 minutes engrangées, le portier de Toulouse Guillaume Restes se classe à la 4 e position, derrière Bilal El Khannouss (4 480), milieu au KRC Genk, et Jorrel Hato (4758), défenseur de l’Ajax.…

