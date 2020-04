Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprendront pas Reuters • 28/04/2020 à 21:48









par Matthieu Cointe (iDalgo) La nouvelle était redoutée, attendue et est finalement arrivée. Edouard Philippe a annoncé ce mardi une fin de saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2. En y ajoutant ceux du football amateur, tous les championnats en France sont arrêtés à cause de l'épidémie de Covid-19. La LFP a déclaré dans un communiqué réunir le Bureau du Conseil d'Administration le 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques de cette décision.

