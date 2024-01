La Ligue 1 est le championnat qui fait le plus confiance aux mineurs

Le pouvoir à la jeunesse !

Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a calculé le nombre de minutes jouées par des footballeurs masculins mineurs lors des quinze dernières années. S’étalant de janvier 2009 à décembre 2023, l’étude ne concerne que les cinq plus gros championnats. Tout en haut du classement, on retrouve deux gardiens lancés dès leur seizième printemps : Gianluigi Donnarumma à Milan et Alban Lafont à Toulouse avec, respectivement, 4879 et 4035 minutes jouées.…

LP pour SOFOOT.com