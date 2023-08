La Ligue 1, entre excitation et appréhension

Entre les clubs qui lancent une nouvelle ère et ceux, toujours plus ambitieux, qui souhaitent surfer sur leur dynamique, cette saison de Ligue 1 s'annonce excitante et le championnat encore plus compétitif avec le passage à 18 équipes. Même si certaines menaces pourraient venir obscurcir son avenir.

C’est toujours la même excitation chaque année, en plein milieu de l’été, quand les choses sérieuses pointent le bout de leur nez après deux mois de manque, de mercato et de matchs amicaux qui donnent parfois envie de tirer de grands enseignements, mais qui ne devraient servir qu’à tuer l’ennui. La Ligue 1 est de retour au même moment que le beau temps, il faut peut-être y voir un signe. Comment ne pas aimer le foot au mois d’août, entre le soleil recouvrant les stades, le plaisir de retrouver nos repères et, à l’inverse, cette sensation de curiosité devant la nouveauté. En voilà une belle : le passage du championnat de 20 à 18 équipes, comme entre 1997 et 2002. Un coup dur pour les plus gloutons, privés de quatre journées sur l’ensemble de la saison (de 38 à 34), mais surtout un espoir de retrouver une élite plus compétitive. Celle-ci n’avait pas semblé aussi ouverte depuis longtemps en haut derrière le PSG, et encore, le champion de France en titre ne semble plus totalement intouchable. Cette saison sera belle, c’est sûr et c’est en tout cas ce que l’on a envie de croire quand on sait qu’elle sera décisive pour l’avenir du football français.

Le rendez-vous des ambitieux

Au niveau de ses aventures domestiques, la Ligue 1 suit une progression plutôt positive ces dernières années. Les clubs qui travaillent mal sont punis (Bordeaux, Saint-Étienne, Angers, etc.), ceux qui travaillent bien sont récompensés (Lens, Rennes, Reims, etc.). Le resserrement à 18 équipes, certes cruel sur la forme, devrait réduire le ventre mou du championnat et tirer tout le monde vers le haut, où les candidats aux places européennes sont de plus en plus nombreux. Le Paris Saint-Germain s’impose logiquement comme le grand favori, le club de la capitale restant dans une autre dimension, mais sa révolution estivale, cette fois concrète, entraîne quelques incertitudes. Puisqu’il est question de nouvelle ère, ce sera aussi le cas à Marseille, qui a encore changé de coach et renouvelé son effectif, ou bien sur la Côte d’Azur, à Monaco comme à Nice, où les entraîneurs Adi Hütter et Francesco Farioli comptent relancer la machine et les ambitions.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com