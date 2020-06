La Ligue 1 à 22, le dernier espoir

Mardi, le Conseil d'État a suspendu les relégations d'Amiens et Toulouse prononcées le 30 avril dernier, sommant la LFP de "réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021". En substance, donc, d'ouvrir la porte à l'organisation d'une édition unique de Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine, hypothèse qu'elle avait pourtant balayée d'un revers de manche lors de l'audience. Tout est réglé, donc ? Pas vraiment. Si Amiens et Toulouse se sont empressés de sabrer le champagne, la situation est loin d'être aussi simple. Elle est même un peu plus compliquée.

Amiens

Les mots ont un sens. Et la moindre nuance entre deux mots peut parfois signifier un monde d'écart. Par exemple, lorsque le Conseil d'État annonce ce mardi que "", en aucun cas n'annonce-t-il que cette décision est annulée, et donc les deux clubs sauvés. Nuance subtile mais fondamentale qui ne s'est pas vraiment ressentie dans la communication des deux clubs, qui n'ont pas tardé avant de célébrer le verdict en vantant leur maintien dans l'élite - Amiens dévoilant même par mégarde l'identité visuelle de la future Ligue 1 "Uber Eats". Et si la "petite Venise du Nord" a mis de l'eau dans son vin dans son communiqué, évoquant une "réintégration" dans l'élite, le Tef', lui, était catégorique : il est "maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020-2021". Et peu importe si ça n'est pas - encore - vrai.Ceci dit, quand bien même suspension ne vaut pas annulation, elle signifie quand même un immense bol d'air frais pour ces deux clubs propulsés avant l'heure dans le couloir de la mort. Et même si elle ne scelle pas leur avenir en Ligue 1, cette décision a surtout le mérite d'ouvrir un sacré débat : est-il vraiment impossible d'envisager l'an prochain l'organisation exceptionnelle d'une Ligue 1 à 22 clubs ?