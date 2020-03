Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Liga Santander Challenge démarre fort ! Reuters • 20/03/2020 à 23:02









La Liga Santander Challenge démarre fort ! par Victor Gatinel (iDalgo) C'est l'événement sportif du week-end en Espagne. Malgré les mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus, le journaliste Ibai Llanos a eu l'idée de lancer un grand tournoi de esport sur la simulation de football FIFA 20 entre les clubs de Liga. Ainsi, pour le premier tour de la Liga Santander Challenge, trois matchs avaient lieu ce soir. En ouverture, Aitor Ruibal, l'attaquant de Leganes, a disposé de Pedro Porro, représentant de Valladolid, 5-3. Ensuite, Lucas Pérez a facilement battu Kevin Vázquez du Celta Vigo. Il affrontera demain en huitième de finale à 19h Carlos Clerc de Levante. Enfin, Edu Expósito (Eibar) a fait plaisir à ses supporters en balayant 6 à 3 Adri Embarba et l'Espanyol Barcelone.

