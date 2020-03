Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Liga prolonge sa suspension Reuters • 23/03/2020 à 13:58









La Liga prolonge sa suspension par Victor Gatinel (iDalgo) Alors que la compétition de esport de la Liga Santander Challenge a animé le week-end footballistique en Espagne ce week-end, la réalité du terrain est bien différente. Initialement suspendu pour 2 journées, le championnat est gelé jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment aucune date officielle de reprise n'a été évoquée. Cette décision, prise conjointement entre la Ligue et la Fédération (RFEF), intervient suite au prolongement de l'état d'alerte nationale annoncé par le chef du gouvernement ibérique, Pedro Sanchez, jusqu'au 11 avril. Les conditions sanitaires ne permettent pas le bon déroulement des compétitions puisque les risques liés à la pandémie du COVID-19 réduisent les déplacements au strict nécessaire. Dans le dernier bilan établit par le ministère de la santé espagnole, le pays déplore 33089 personnes contaminées et 2182 décès.

