La Liga pourra reprendre à partir du 8 juin

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le football revient petit à petit. Après le retour du championnat allemand le 16 mai dernier, la Liga a été autorisée à reprendre. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, a déclaré samedi que la compétition pourrait faire son retour à partir du 8 juin prochain. L'Espagne prépare cet événement depuis quelques semaines et les clubs ont recommencé à s'entraîner le 8 mai dernier, en respectant un protocole sanitaire strict. La prochaine journée devrait débuter le 12 juin, comme l'avait souhaité Javier Tebas, président de la ligue espagnole de football. Avant l'interruption du championnat, le FC Barcelone était en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Le FC Séville complète le podium.

