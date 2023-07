La Liga Portugal BWIN devient la Liga Portugal Betclic

LOL.

« L’annonce fait suite à une vaste consultation impliquant la ligue, ses clubs et le ministère de la Culture, des Médias et des Sports dans le cadre de l’examen en cours par le gouvernement de la législation actuelle sur le combat contre les jeux de hasard. » Ça, c’est la première phrase du communiqué de la Fédération anglaise de football le 13 avril dernier. En décidant que tous les sites de jeux d’argent ne seront plus autorisés à devenir les sponsors principaux sur les maillots de Premier League, la FA fait alors un grand bond en avant dans l’éthique de ce sport. De quoi faire plaisir à Kylian Mbappé, qui s’est de nombreuses fois battu contre les bookmakers. Eh bien, il existe un pays où football et paris sportifs ne font qu’un. Ce mercredi, sans ajouter le moindre détail, la Ligue portugaise a annoncé changer de partenaire principal, et de nom dans le même temps, passant de BWIN à Betclic.…

MD pour SOFOOT.com