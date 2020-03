Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Liga passe à l'esport Reuters • 20/03/2020 à 12:34









La Liga passe à l'esport par Victor Gatinel (iDalgo) Alors que le championnat est à l'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, LaLigaSantanderChallenge prend le relais. Cette compétition virtuelle est née à l'initiative d'Ibai Lanos qui a eu cette idée suite à une rencontre sur FIFA 20 entre Borja Iglesias et Reguilón. Ce tournoi de esport se déroulera de la manière suivante. Tous les clubs de la première division espagnole, à l'exception de Majorque, disposent d'un représentant. Par exemple Marco Asensio défendra les couleurs du Real Madrid tandis que Sergi Roberto celles du FC Barcelone. Les athlètes, reconvertis gamers le temps d'un tournoi, vont s'affronter sur la célèbre simulation virtuelle sous le format suivant. En match unique de 18 minutes (2 fois 9 minutes), les joueurs devront se départager. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, la règle du but en or sera appliquée. Cet événement, diffusé en intégralité sur internet (Ibai Twitch) et à la télévision espagnole (Movistar Deportes 1) reversera l'argent collecté dans la lutte contre le COVID-19. Cette nouvelle épreuve donne des envies aux autres acteurs du football européen. César Azpilicueta (Chelsea) ou Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) ont réclamé une initiative semble dans leur championnat respectif. En Belgique, la ebelge league et la Proximus League vont également voir le jour.

