La Liga Nos se sert un petit Porto

À huit points du Benfica Lisbonne à mi-saison, le FC Porto a effectué une remontada digne d'un Barça-PSG pour remporter le titre de champion du Portugal, validé à deux journées de la fin grâce à sa victoire face au Sporting (2-0). Une remontada qui doit autant au hara-kiri du SLB qu'au mental d'acier de Sérgio Conceição et de ses hommes.

Moussa, un pavé dans la mare

Marega, le voilà

À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus l'outil de communication principal des clubs de football - et de la société en général -, l'histoire retiendra que le compte Twitter officiel du FC Porto a dû s'arrêter d'écrire à la 73minute du match face au Sporting Portugal et l'entrée en jeu de Camacho à la place de Ristovski pour les. Les comptes certifiés n'ayant plus eu le droit de tweeter durant toute la soirée du 15 juillet en raison de la vague de piratage massif sur le réseau de l'oiseau bleu, le FC Porto n'a pas pu célébrer son titre de champions du Portugal à coups de grands photomontages et de vidéos à rendre jaloux George Lucas. Peu importe, cela n'a pas empêché des milliers de supporters desde descendre dans les rues de Porto pour célébrer un trophée qui revient au nord du Portugal après une pige d'un an à la capitale, même si le coronavirus reprend peu à peu ses droits au pays de Cristiano Ronaldo. Pourtant, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à l'Estádio do Dragão pour s'apercevoir de la crise sanitaire dans laquelle le monde se trouve. Car plus que le piratage de Twitter, l'histoire retiendra surtout que c'est dans un stade vide que Moussa Marega a définitivement enterré le rival, le Sporting Portugal, (2-0) et offert la Liga Nos au FC Porto. Et ce, même si les supporters présents en masse autour de l'enceinte ont voulu montrer leur présence à coups de feux d'artifice.C'est un fait : Porto n'a pas eu besoin du but de Marega, inscrit dans les ultimes secondes, pour être sacré champion, un nul suffisant aux. Mais le natif des Ulis est le parfait symbole de la saison des hommes de Sérgio Conceição. Comme tous les membres de son club, Moussa Marega a été critiqué