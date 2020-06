Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Liga dévoile le calendrier de ses deux prochaines journées Reuters • 01/06/2020 à 16:54









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le retour de la Liga arrive à grands pas. Après trois mois d'interruption, le championnat espagnol reviendra le jeudi 11 juin avec le derby Betis - FC Seville. Les journées 28 et 29 de la compétition ont été annoncées, avec des rencontres qui se disputeront tous les jours jusqu'au 18 juin. Les matchs se joueront pour la plupart à des horaires différentes, de sorte à ce que les téléspectateurs n'en manquent aucun. Leader du championnat, le FC Barcelone affrontera Majorque puis Leganes les 13 et 16 juin à 22 heures. Le Real Madrid devra de son côté venir à bout d'Eibar et Valence les 14 et 18 juin. La Deuxième Division de la Liga a aussi dévoilé le calendrier de ses deux prochaines journées, avec le match en retard Rayo Vallecano - Albacete en (ré)ouverture de la compétition, prévu pour le jeudi 11 juin.

