information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 16:25

La Liga annonce le partenariat le plus improbable de l’année

Il va falloir aller chez l’orthophoniste Messieurs-dames.

C’est dans un communiqué pour le moins ubuesque et à la justification étrange que la Liga a annoncé son nouveau partenariat à l’international. Et celui-ci a de quoi surprendre. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un deal avec un club de quatrième division galloise, mais plutôt pour sa justification qui réside dans le nom de son nouveau club partenaire : Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club (CPD Llanfairpwll FC). Cette équipe, inconnue jusqu’ici, possède en effet le nom le plus long du football mondial.

LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club…

JF pour SOFOOT.com