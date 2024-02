La Liga accepte de déplacer un match du Real Madrid pour Taylor Swift

Oubliez Javier Tebas, la vraie patronne du football espagnol est une star de la pop.

La semaine dernière, le Real Madrid avait formulé une demande auprès de la Liga pour avancer son dernier match de championnat de la saison, censé se disputer le 26 mai prochain face au Real Betis. En cause : les Madrilènes souhaitaient laisser plus de temps au Santiago Bernabéu pour se préparer à la venue de Taylor Swift, en tournée mondiale et qui donnera un concert au stade quatre jours plus tard.…

