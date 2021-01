La Licra épingle Camélia Jordana pour ses propos sur les "hommes blancs"

Elle estime que les hommes devraient "demander pardon".

Camelia Jordana à Angoulême, le 29 août 2020. ( AFP / YOHAN BONNET )

La Licra a dénoncé la "déclaration inconsciente" de la chanteuse Camélia Jordana, qui a estimé vendredi 15 janvier dans une interview que "les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre".

Interrogée par l' Obs sur les chansons de son nouvel album ("facile/fragile", sortie le 29 janvier), Camelia Jordana a expliqué sa vision du féminisme. "L'ensemble de ces chansons disent que si j'étais un homme, je demanderais pardon , je questionnerais les peurs, et je prendrais le temps de m'interroger, a-t-elle déclaré. Car les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre."

Une "déclaration inconsciente"

Dans un tweet, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a dénoncé une "déclaration inconsciente" de la chanteuse.

Camélia Jordana avait déjà provoqué une polémique en mai, en prenant la parole sur les violences policières. "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau , c'est un fait", avait-t-elle déclaré dans l'émission "On n'est pas couché" sur France 2.

"Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment. Vraiment", avait-elle ajouté.