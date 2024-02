La licorne française Mirakl annonce une nouvelle année record

Le co-fondateur de Mirakl Adrien Nussenbaum le 11 juillet 2023 à Sun Valley, dans l'Idaho, aux Etats-Unis. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

La licorne française Mirakl, spécialiste des places de marché en ligne, a annoncé mercredi une nouvelle année record en 2023, avec 8,6 milliards de dollars de volume d'affaires générés sur les plateformes utilisant sa technologie.

"2023 a marqué un tournant pour Mirakl, atteignant un niveau de maturité notable. Malgré une année plus contrastée pour l’ensemble du secteur de la technologie, nous avons réussi à augmenter considérablement notre revenu récurrent annuel, atteignant ainsi une plus grande autonomie financière", s'est félicité son cofondateur Adrien Nussenbaum, cité dans le communiqué.

Il met en avant le fait qu'"avec la prévision d'une hausse des ventes en ligne en 2024, les attentes des consommateurs s'intensifient et les entreprises sont confrontées à une concurrence de plus en plus vive".

L'an dernier, Mirakl a engrangé 8,6 milliards de dollars de volume d’affaires - contre 6 milliards un an plus tôt - générés sur les places de marché et les plateformes de "dropship" (service de livraison directe, NDLR) déployées par l'entreprise.

La licorne, à savoir une jeune entreprise valant plus d'un milliard de dollars, a également enregistré 160 millions de dollars de revenus récurrents, contre 135 millions l'année précédente.

Elle indique par ailleurs avoir "atteint la rentabilité" au quatrième trimestre sur son activité historique, Mirakl Platform, et fait état du "chiffre record d'un milliard de dollars de volume d’affaires mensuel en novembre 2023".

L'éditeur de logiciels, créé en 2012, est spécialisé dans les places de marché en ligne, qui permettent aux entreprises de proposer une offre pléthorique à leurs clients sans avoir à gérer les stocks, en agrégeant des vendeurs tiers, que ce soit à destination du grand public (marketplace "B2C") ou de professionnels ("B2B").

"En 2023, plusieurs entreprises mondiales de premier plan ont choisi les solutions" de l'entreprise et "des centaines de grandes marques mondiales ont également rejoint Mirakl +Connect+ pour vendre sur les places de marché et les plateformes de dropshipping déployées par Mirakl", qui revendique "plus de 450 entreprises" clientes dont Airbus, Decathlon ou encore H&M, selon le communiqué.

Mirakl indique également avoir "obtenu l’octroi d’un crédit syndiqué de 100 millions d'euros pour financer des acquisitions potentielles".