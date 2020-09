La liberté d'expression a reculé "parce qu'une partie de la gauche a reculé", estime Manuel Valls

Il accuse notamment Edwy Plenel d'avoir une position ambiguë sur le combat contre l'islam politique.

Manuel Valls à Paris, le 27 août 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a redit mercredi 2 septembre son soutien à Charlie Hebdo et à sa "résistance face à l'islamisme, l'islam politique, face à ce qu'il y a de plus abject et qui a conduit à la mort de ces journalistes." Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert le même jour, tandis que l'hebdomadaire a republié les caricatures de Mahomet qui lui avaient valu d'être la cible des jihadistes.

"C'est pour ça que je suis Charlie et que nous sommes beaucoup à être toujours Charlie après ces années qui viennent de s'écouler", a déclaré sur franceinfo celui qui était le chef du gouvernement au moment des attaques. Selon lui, la liberté d'expression "a reculé parce qu'une partie de la classe politique, une partie de la gauche a reculé".

Être Charlie, c'est "être tout simplement français"

"Je partage cet acte de résistance, cette manière de dire qu'ils sont toujours debout, que le terrorisme ne les a pas abattus, a poursuivi Manuel Valls. (...) Quand je vois qu'il y a 20% des jeunes qui disent ne pas condamner les auteurs de ces attentats , le travail de fond, de pédagogie n'a pas été suffisamment fait. Nous en sommes tous responsables."

"Quand des grands journaux ou quand des directeurs de presse, comme Edwy Plenel, ont expliqué que Caroline Fourest, moi-même et surtout Charlie répandions la haine anti-musulmans, comment voulez-vous qu'une partie de la société se sente en adéquation avec Charlie ?", s'est interrogé le conseiller municipale de Barcelone.

"Il faut rester Charlie, parce que c'est la plus belle des manières d'être tout simplement français", a tranché Manuel Valls.