La Libertadores à tout prix

Alors que l'Amérique du Sud est actuellement le continent le plus touché par la pandémie, la Copa Libertadores reprend ce mardi. Six mois plus tard, sans papelitos, dans des stades à huis clos et avec déplacements des équipes d'un pays à l'autre. Un retour qui divise en Argentine où aucun match officiel, pas même un amical, n'a été disputé depuis mars, à l'inverse de certains pays voisins. The show must go on ?

Dix-huit joueurs de Boca touchés par le Covid-19

La CONMEBOL, triomphante, respire. Même masquée. 187 jours après les dernières rencontres, l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine va donc reprendre ce mardi, là où elle s'était arrêtée, soit au début de la troisième journée de la phase de poules., prévient l'instance continentale. Un pari osé ou inconscient ? Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Amérique du Sud reste l'un des épicentres de la pandémie avec cinq représentants parmi les onze pays les plus touchés de la planète et une circulation du virus encore hyper active. Un contexte loin de faire peur à une CONMEBOL décidée à faire repartir sa compétition la plus prestigieuse.Pour y parvenir, la Confédération sud-américaine de football a dû convaincre les gouvernements et les fédérations des dix nations participantes. Tous ont finalement ratifié le protocole sanitaire présenté qui doit permettre de réduire les risques au maximum. Malgré des frontières encore fermées ou très contrôlées, les équipes seront ainsi autorisées à se déplacer d'un pays à l'autre sans avoir à respecter la moindre période de quarantaine. Plus qu'une bulle, un dénomméque l'on pourrait résumer par un "bus-avion-bus-hôtel-bus-stade" est censé limiter le plus possible tout contact entre la population et une délégation de club composée au maximum de cinquante personnes. Chaque membre sera testé avant et après l'entrée dans un pays. Oubliez leset les ambiances de feu. Les rencontres se disputeront à huis clos avec la possibilité pour l'hôte de demander à changer de stade ou même de pays en cas de situation sanitaire compliquée.