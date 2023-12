La LFP soutient l’UEFA

Le football ressemble de plus en plus à une mauvaise saison 9 de Game of Thrones.

Le 21 décembre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu une décision favorisant la création et l’existence d’une Superligue mettant une claque à l’UEFA et à sa domination. Dans la foulée, l’UEFA a pris note de la décision et s’apprête à expliquer son point de vue. En début d’après-midi, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, la LFP prend partie dans cette affaire et se range derrière l’UEFA.…

QF pour SOFOOT.com