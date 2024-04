La LFP songe encore à aménager le calendrier des clubs européens qualifiés en demi-finale de Coupe d’Europe

Merci Paris (ou pas).

Une semaine après avoir validé le report des matchs de la 29 e journée concernant le PSG, Lille et l’OM en raison de leur double confrontation en quart de finale de Coupe d’Europe, la Ligue réitère sa décision en vue des demi-finales. Une information révélée par la direction des sports de Radio France via une source proche de la LFP. Alors que le Paris Saint Germain s’est assuré une place dans le dernier carré de la C1 en venant à bout du FC Barcelone, Marseillais et Lillois espèrent faire de même, respectivement en C3 et C4. Si les deux écuries françaises en compétition ce jeudi parviennent elles-aussi à rallier les demi-finales, la Ligue envisagerait de libérer les trois clubs de leur 32 e journée de championnat et d’offrir à la France toutes les chances de voir un de ses représentants en finale. Ainsi, les rencontres prévues le 3 mai (PSG-Le Havre, Reims-OM et LOSC-OL) seraient décalées à une date ultérieure.…

