information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 16:41

La LFP lance l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 à l’étranger

La France a-t-elle encore la cote ?

Ce vendredi, la Ligue de football professionnel lance l’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 à l’étranger. Celui-ci porte sur la période 2024-2029, et le président de la LFP, Vincent Labrune, espère tripler les montants actuels, qui s’élèvent à 80 millions d’euros par an. Un chiffre très inférieur à nos voisins (160 millions d’euros par an pour l’Allemagne, 900 millions pour l’Espagne ou encore 1,8 milliard pour l’Angleterre).…

CD pour SOFOOT.com