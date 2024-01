La LFP a revu ses exigences à la baisse

Le milliard c’est fini, et ça, avant même d’avoir commencé. Après l’échec de la première phase de distribution des droits télés de la Ligue 1, la LFP s’est mise en quête de diffuseurs via des négociations au gré à gré avec les chaînes intéressées. Sauf que selon les informations de RMC Sport, la Ligue aurait d’ores et déjà fait une croix sur son objectif du milliard d’euros, au vu des discussions avec les potentiels diffuseurs, et viserait un deal total aux alentours du contrat actuel, situé vers les 800 millions.…

JF pour SOFOOT.com