La LFFP annonce les nouveautés de la saison
Le foot féminin avance. Réunie hier au siège de la FFF pour une conférence de presse, la Ligue féminine du football professionnel (LFFP) a annoncé les grands changements pour la saison à venir. Premier et non des moindres : la VAR débarque en Arkema Première Ligue , une première pour un championnat européen. Ils l’avaient déjà annoncé, c’est maintenant confirmé : la création du Challenge Espoir Féminin , une compétition réunissant sept centres de formation et des joueuses de 18 à 23 ans.
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