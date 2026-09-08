La LFFP annonce les nouveautés de la saison

Le foot féminin avance. Réunie hier au siège de la FFF pour une conférence de presse, la Ligue féminine du football professionnel (LFFP) a annoncé les grands changements pour la saison à venir. Premier et non des moindres : la VAR débarque en Arkema Première Ligue , une première pour un championnat européen. Ils l’avaient déjà annoncé, c’est maintenant confirmé : la création du Challenge Espoir Féminin , une compétition réunissant sept centres de formation et des joueuses de 18 à 23 ans.

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LP pour SOFOOT.com