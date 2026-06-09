La lettre touchante de l'épouse de Diogo Jota à Andrew Robertson

Foutue poussière dans l’œil. À l’occasion d’une vidéo pour la FIFA « Letters that unite », Andrew Robertson, capitaine d’une Écosse pour la première fois au Mondial depuis 1998, a lu une lettre écrite par Rute Cardoso, l’épouse de Diogo Jota , son ex-coéquipier de Liverpool décédé tragiquement d’un accident de voiture en juillet 2025 :

« La Coupe du monde faisait partie de vos rêves, un rêve que vous avez cultivé côte à côte avec la même passion que vous avez sur le terrain. Quand j’ai entendu tes mots et que j’ai appris ce que t’as ressenti quand l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai réalisé que Diogo n’avait jamais quitté le terrain […]. Tu n’iras pas seul, tu emmèneras son rêve avec toi aussi. Et quand tu fouleras le terrain, je sais que ce ne sera pas juste toi qui marcheras, Diogo sera avec toi dans tes pensées, dans tes pas, dans ton cœur. Donc aujourd’hui, je voudrais te remercier de ne pas l’avoir oublié, de l’emmener avec toi, de changer la douleur de la perte en force et en quelque chose de tellement beau. C’est ce qu’on fait à la maison aussi. Il serait et il est tellement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi et pour lui. » …

NB pour SOFOOT.com