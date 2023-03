La lettre du prince William, au soutien de jeunes footballeurs victimes de racisme

Un appui royal pour ces jeunes joueurs anglais.

En Angleterre comme ailleurs, le football n’échappe pas aux actes racistes. Pourtant, les initiatives sont de plus en plus nombreuses pour éviter que les comportements de ce type ne se produisent. Héritier de la couronne royale, le prince William s’investit de plus en plus sur ce sujet, comme le montre sa dernière prise de parole. Le membre de la famille royale a rédigé une lettre pour témoigner de son soutien au club d’Alpha United Juniors, dont les jeunes joueurs ont été victimes d’actes racistes. Ce soutien prestigieux intervient à la suite d’une lettre écrite par le président du club, Mohammed Waheed, à Buckingham Palace en janvier.…

VP pour SOFOOT.com