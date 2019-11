Une missive de 1809 attribuée à l'empereur au sujet d'incendies de forêt dans le Var n'est pas authentique, selon plusieurs historiens.

En réaction à l'incendie volontaire de « L'Arche », un bâtiment emblématique de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) dans la soirée du 2 novembre, une lettre attribuée à Napoléon Bonaparte appelant à « fusiller » les pyromanes a circulé sur les réseaux sociaux. Ce document, portant la date de 1809, a notamment été partagé par des comptes de la fachosphère, tel que @tprincedelamour ou Julien Rochedy.

CE QUE DIT LA RUMEUR

Ce document signé par « Napoléon Empereur » est adressé au préfet du Var. Il y est écrit :

« Monsieur le Préfet, j'apprends que divers incendies ont éclaté dans les forêts du Déparement dont je vous ai confié l'administration. Je vous ordonne de faire fusiller sur le lieu de leur forfait les individus convaincus de les avoir allumés. Au surplus, s'ils se renouvelaient je veillerai à vous trouver un remplaçant. Fait à Schoenbrunn, le 21 août 1809. »

POURQUOI C'EST FAUX

Cette missive revient à intervalles réguliers sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'un incendie volontaire survient dans l'actualité. En 2017, par exemple, lorsque le sud-est de la France était ravagé par les flammes, le journal Nice-Matin s'était interrogé sur cette lettre.

Le quotidien a interrogé l'historien Yvan Gastaut qui affirmait alors qu'il s'agissait d'un faux, en avançant plusieurs éléments, comme l'absence d'un cachet officiel : « Il n'y a pas de sceau ni d'en-tête comme cela existait à l'époque. Le papier ne semble pas non plus être de l'époque et ressemble plutôt à une feuille moderne. » L'historien expliquait aussi que la signature de l'empereur était différente de celle qui figurait sur d'autres documents authentifiés et que « l'écriture et les expressions employées sont très modernes et ne correspondent pas à celles de l'époque ». En résumé, il s'agit d'une lettre apocryphe.

