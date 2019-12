La législation se penche sur les activités rémunératrices des enfants youtubeurs et e-sportifs

Des députés de la majorité devaient déposer, mercredi 4 décembre, une proposition de loi qui entend protéger les mineurs exerçant des activités rémunératrices sur le Net en tant que youtubeurs ou e-sportifs.

Les activités rémunératrices des enfants youtubeurs, e-sportifs (participant à des compétitions de jeux vidéo) ou influenceurs de moins de 16 ans pourraient être prochainement réglementées en France. Face au vide juridique, des députés de la majorité devaient déposer, mercredi 4 décembre, une proposition de loi les concernant. Celle-ci devra ensuite être reprise par voie d'amendements parlementaires au moment de l'examen du projet de loi de réforme de l'audiovisuel, au premier semestre de 2020.

« Il faut adapter le droit aux évolutions technologiques et aux nouvelles formes d'expression. Concernant le travail des enfants, il est de bon ton de rappeler que, sur le principe, il est interdit, y compris sur Internet, qui n'est pas une zone de non-droit », explique Bruno Studer, député LRM du Bas-Rhin, à l'initiative de la proposition et également président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale.

Enfants employés dans le mannequinat ou le cinéma

Au terme de plusieurs mois d'échanges avec les plates-formes telles que YouTube mais aussi avec des associations de protection de l'enfance, les députés souhaitent élargir le cadre des dispositions du droit du travail qui concernent les enfants du spectacle aux mineurs exerçant sur des plates-formes numériques. « Il s'agit de sécuriser la situation des parents et d'encadrer l'activité de ces enfants de la même façon que les autres enfants employés par des agences de mannequins ou sur des tournages de films », rappelle Bruno Studer.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr