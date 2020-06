La légende du Sporting Club de Toulon

Les joueurs les plus virils de leur génération, le neveu de Francis le Belge en formation, un maire aux amitiés douteuses, de drôles d'oiseaux qui défraient la chronique judiciaire, un public chaud bouillant, une caisse noire qui fera des dégâts et un personnage plus gros que nature, Rolland Courbis. Pour tout cela, les esprits étriqués considèrent que le football pratiqué à Toulon entre 1983 et 1993 était un sport de voyous pratiqué par des voyous. Tentative de réhabilitation.



Comptes rendus de matchs bidon

Clap de fin. Un beau jour de 1990, à Marseille, Bernard Casoni, Pascal Olmeta et Bernard Pardo sont arrêtés en plein entraînement de l'OM par la police sous les yeux ébahis de leur coach Franz Beckenbauer, et placés en garde à vue. Rien à voir avec les futurs soucis judiciaires de leur boss Bernard Tapie. Ces emmerdements-là remontent à leur vie d'avant: celle qu'ils ont vécue au Sporting Club de Toulon, dans les années 1980. Une aventure menée tambour battant à la frontière de la légalité, qui a propulsé le club de la troisième division aux portes de l'Europe en une décennie, avant de se dissoudre dans des vapeurs de caisse noire. 1990: l'entraîneur Rolland Courbis et le directeur administratif Éric Goiran sont incarcérés et inculpés pour détournement d'argent, malversations financières et faux en écriture. 1992: les joueurs ne reçoivent plus leurs salaires. 1993: le Sporting est relégué en deuxième, puis troisième division, trente-deux joueurs quittent le club d'un coup. Commentaire de Frédéric Meyrieu, meneur de jeu de 1990 à 1993: "Comme on n'était pas payés, j'ai dû quitter ma maison et retourner vivre chez mes parents, heureusement qu'ils étaient dans le coin. Mais cela restera comme les années les plus heureuses de ma carrière." Ou le paradoxe toulonnais: comment des joueurs qui ont connu l'équipe de France, la coupe des champions et le titre de champion de France gardent au hit-parade de leur mémoire des matchs gagnés au couteau et des salaires versés en dessous-de-table. Le tout dans une ville de, comme se le rappelle avec émotion Bruno Germain.La réponse tient en deux mots, ou presque: Rolland Courbis. Rolland -, comme le racontera un jour son père- est un ancien défenseur central maison, pilier -avec Onnis, Boissier, Emon, Dalger- de l'équipe historique qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com