La légende de l'AS Monaco Christian Dalger est décédée

Ancien attaquant du SC Toulon (son club formateur) et de l’AS Monaco (333 matchs sous le maillot à la diagonale), capé en équipe de France à six reprises entre 1974 et 1978 (avec le but qui avait scellé la qualification au Mondial argentin, et une participation à celui-ci), Christian Dalger est décédé ce samedi à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie.

L’AS Monaco a appris avec une grande tristesse la disparition de son ancien attaquant, champion de France 1978 et vainqueur de la Coupe de France en 1980, Christian Dalger, qui s'est éteint hier soir.…

JB pour SOFOOT.com