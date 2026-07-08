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La légende Alexia Putellas connaît son nouveau club
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 17:51

La légende Alexia Putellas connaît son nouveau club

La légende Alexia Putellas connaît son nouveau club

Une nouvelle reine à Londres. Quelques semaines après son départ libre du FC Barcelone, Alexia Putellas a retrouvé un nouveau club. La légende barcelonaise signe officiellement chez les London City Lionesses , récentes sixièmes de première division anglaise. La durée du bail n’a pas encore été communiquée.

Énorme coup des Lionesses

Pour annoncer la signature de la championne du monde 2023 et double Ballon d’or féminin (2021 et 2022), le club londonien a posté quelques teasers tout au long de la journée, avant de publier une vidéo dans laquelle Putellas prend la pose avec un maillot des Lionesses tout en déroulant son speech de présentation.…

VM pour SOFOOT.com

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