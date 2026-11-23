La lecture du soir, un rituel menacé par les écrans ?

Une enfant regarde un livre au Salon du Livre de Montreuil, le 29 novembre 2017 en Seine-Saint-Denis ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Combien de parents lisent encore une histoire à leurs enfants avant de s'endormir ? De moins en moins, s'inquiètent les professionnels du livre, qui se mobilisent pour préserver ce rituel du soir très bénéfique pour le développement des plus jeunes.

"Une histoire et puis dodo !", a longtemps été une expression incontournable pour les enfants de zéro à six ans.

"La lecture du soir, c'est un moment essentiel et intime pour entretenir le lien avec le parent qu'on n'a pas vu de la journée et qui s'est peut être énervé pendant le dîner", résume Cécile Térouanne, présidente du pôle jeunesse du Syndicat national de l'édition.

Mais ce rendez-vous partagé autour d'un livre est fragilisé par le manque de temps et la concurrence des écrans.

Cette évolution inquiète les mondes de l'éducation et de l'édition, qui se retrouvent à partir de mercredi au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le grand rendez-vous annuel du secteur.

"Il y a une vraie mobilisation autour de la lecture des enfants", assure Nils Ahl, le nouveau directeur du salon, qui devrait attirer plus de 200.000 visiteurs, essentiellement des jeunes, en cinq jours.

A Montreuil, en 2025, les États généraux de la lecture avaient débouché sur une série de propositions pour tenter de contenir la chute de la lecture, illustrée par une étude montrant que les 7-19 ans passaient en moyenne 19 minutes à lire quotidiennement, contre plus de trois heures sur les écrans.

Un an plus tard, la mise en œuvre de ces mesures par les pouvoirs publics tarde, mais cela n'empêche pas le développement d'initiatives locales ou nationales.

L'une des plus anciennes, "Des livres à soi", "donne de bons résultats", selon Nils Ahl. Le dispositif permet d'organiser des stages pour les parents manquant de pratique de lecture avec leurs enfants, de les familiariser avec les livres et leur donner confiance lorsqu'ils les lisent à haute voix.

"Le livre ne suffit plus"

"Avant d'éteindre la lumière, allumez l'imaginaire", "Pour notre santé, pratiquons au moins dix minutes de rêverie par jour", proclament deux des affiches d'une campagne de promotion de la lecture lancée par L'École des loisirs, l'un des principaux éditeurs pour la jeunesse.

les éditeurs multiplient les formats pour rendre les livres ludiques ( AFP / Fred DUFOUR )

"Il faut que la lecture soit perçue comme un plaisir, surtout pas comme une corvée, par les enfants comme par les parents", souligne Cécile Térrouane, qui dirige le département "romans jeunesse" chez Hachette.

Pour cela, les éditeurs multiplient les formats pour rendre les livres ludiques : manipulables en tous sens, en tissu, en carton ou en plastique, avec des fenêtres à ouvrir ou des languettes à tirer, allant dans le bain...

Les héros des livres les plus populaires se déclinent en peluches, jeux, séries, podcasts, spectacles... A l'image de "SamSam" (Bayard) ou de "Max et Lili" (Calligram), les personnages inventés par l'illustrateur Serge Bloch, qui sera récompensé par le grand prix 2026 du salon de Montreuil.

"Le livre en lui-même ne suffit plus. Les éditeurs doivent aller chercher le lecteur, se remettre en question et se réinventer sans cesse", affirme Agathe Jacon, directrice du développement de L'École des loisirs.

La maison d'édition a ainsi créé "La Maison des histoires", un "musée à jouer" qui propose aux enfants jusqu'à sept ans d'"entrer dans les livres les plus populaires", transformés en installations gonflables ou piscines à boules. Entre deux activités, il propose aussi des lectures publiques en commun.

Installée sur deux sites à Paris et en projet à Lyon, "La Maison des histoires" a été distinguée cette année par le "Children In Museums Award", un prix international décerné pour la première fois à une institution française.