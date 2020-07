Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio tombe contre le Milan et laisse la Juve se rapprocher du titre Reuters • 05/07/2020 à 00:02









La Lazio tombe contre le Milan et laisse la Juve se rapprocher du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Cette 30ème journée de Serie A marque un tournant dans la course au titre. Après le succès de la Juventus cet après-midi face au Torino (4-1), la Lazio devait s'imposer pour ne pas se laisser distancer. Mais l'équipe de Simone Inzaghi a craqué à domicile face au Milan AC (0-3). Hakan Calhanoglu a ouvert le score dans la première demi-heure avant que Zlatan Ibrahimovic ne fasse le break sur pénalty. Entré à la pause, Ante Rebic a éteint les espoirs adverses à l'heure de jeu. Au classement, les Romains sont 2èmes, désormais à 7 longueurs de la Juve à 8 journées de la fin. La Vieille Dame est toute proche d'un 9ème Scudetto de suite. De son côté, le Milan AC grimpe à la 6ème place et vise la Ligue Europa.

