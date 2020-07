Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio se rapproche de la Juve, Immobile devant Ronaldo Reuters • 24/07/2020 à 00:10









La Lazio se rapproche de la Juve, Immobile devant Ronaldo par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, la Juventus Turin a raté sa première balle de sacre en s'inclinant face à l'Udinese. Quelques heures plus tard, une autre mauvaise nouvelle est arrivée de Rome où la Lazio a battu les Sardes de Cagliari 2-1 après avoir été menée sur un but de Giovanni Simeone (45e). Sergej Milinkovic-Savic (47e) puis le capitaine Ciro Immobile (60e), qui inscrit son 31e but de la saison, soit un de plus que Cristiano Ronaldo, ont remis les Laziale dans le sens de la marche. Avec ce succès acquis dans un Stadio Olimpico vide, la Lazio revient à huit longueurs de la Vieille Dame, qui devra remporter son prochain match pour s'assurer un neuvième Scudetto de suite.

