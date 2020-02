Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio s'impose face à l'Inter Milan et revient à un point de la Juve Reuters • 16/02/2020 à 23:36









La Lazio s'impose face à l'Inter Milan et revient à un point de la Juve par Hugo Chalmin (iDalgo) La course pour le Scudetto est plus ouverte que jamais ! À l'occasion de la 22e journée de Serie A, la Lazio Rome accueillait dimanche soir au Stadio Olimpico l'Inter Milan, deuxième du championnat avant ce match. Et les Milanais ont pris la rencontre du bon bout pour s'emparer de la tête du classement. Ces derniers mènent 0-1 à la mi-temps grâce à un but de Young juste avant la pause. Cependant, les Biancocelesti refusent d'abdiquer et Immobile remet ses partenaires sur de bons rails en transformant un penalty à la 50e minute. Le meilleur buteur du championnat inscrit là sa 26e réalisation de la saison. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est Milinkovic-Savic qui vient donner un avantage définitif aux Romains. Avec ce succès, les hommes de Simone Inzaghi passent deuxième de Serie A et reviennent à un petit point de la Juve. De leur côté, les Nerazzurri subissent leur première défaite en championnat depuis le 06 octobre 2019.

