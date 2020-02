Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio s'impose au Genoa et revient tout près de la Juve Reuters • 23/02/2020 à 14:30









La Lazio s'impose au Genoa et revient tout près de la Juve par Hugo Chalmin (iDalgo) Décidément, la Lazio Rome ne semble pas décidée à lâcher la Juventus de Turin. Alors que la vieille dame a assuré une victoire samedi contre la SPAL, les Romains se sont également imposés. Ces derniers se sont imposés 2-3 sur la pelouse de Genoa dimanche à l'occasion de la 25e journée de Serie A. Un succès primordial dans la lutte pour le titre puisque les Biancocelesti reviennent à seulement une longueur de la Juve, leader du championnat. Cependant, les hommes de Simone Inzaghi se sont fait peur dans cette partie. Tout commence bien avec un but à la 2e minute de Marusic. Malgré une équipe du Genoa dangereuse et très inspirée, les Aigles d'Or mènent à la pause. Au retour des vestiaires, Immobile inscrit à la 51e minute son 27e but de la saison pour doubler la mise. Cassata relance le match six minutes plus tard mais Cataldi vient porter le score à 1-3 en faveur de la Lazio à la 71e minute. Le plus dur semble fait pour Rome mais le Griffon n'abdique pas. Criscito transforme un penalty dans le temps additionnel mais cela ne suffira pas pour priver la Lazio Rome d'une 18e victoire en championnat.

