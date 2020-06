Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio revient à 4 points de la Juve Reuters • 27/06/2020 à 23:53









La Lazio revient à 4 points de la Juve par Léo De Garrigues (iDalgo) Au lendemain de la victoire de la Juventus Turin contre Lecce (4-0), la Lazio Rome s'impose face à la Fiorentina (2-1) et revient à 4 points du leader turinois. Mais les Romains ont eu toutes les peines du monde à se défaire du 13e de Serie A. A la 25e minute, Franck Ribéry a ouvert le score pour la Viola au terme d'un superbe rush en solitaire. Il a fallu attendre la 67e minute et un penalty transformé par Ciro Immobile pour voir les locaux égaliser. Puis, à la 83e minute, Luis Alberto a permis à la Lazio de prendre les trois points. Il reste dix journées pour départager la Juventus et la Lazio au sommet du championnat italien. Dans l'autre match de la soirée, Cagliari a dominé le Torino (4-2).

