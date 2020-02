Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Lazio provisoirement leader Reuters • 29/02/2020 à 17:20









La Lazio provisoirement leader par Samuel Martin (iDalgo) Dans un week-end animé par les nombreux reports, la Lazio Rome en profite pour s'emparer du trône de la Serie A après sa victoire aux dépens de Bologne (2-0) en ouverture de la 26e journée. S'il ne parvient à marquer, Ciro Immobile sait tout de même se mettre à l'évidence pour servir ces coéquipiers. En effet, le meilleur buteur du championnat s'est transformé en passeur lors de l'ouverture du score de Luis Alberto (18', 1-0). Porté par un Stadio Olimpico toujours très présent, les Romains ne tardent pas à faire le break par l'intermédiaire de Juan Correa (21', 2-0). Les visiteurs ont toutefois pensé réduire l'écart peu après l'heure de jeu mais après visionnage de la VAR, la réalisation de Tomiyasu a été refusé pour une position de hors-jeu. Les hommes de Simone Inzaghi profitent du report du choc entre la Juve et l'Inter pour garder quoiqu'il arrive cette place de leader au terme de cette journée.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.