La Lazio loupe le coche par Matthieu Cointe (iDalgo) La Lazio Rome a concédé le nul face à Hellas Verone dans le match en retard de la 17e journée de Serie A. La Biancocelesti avait l'occasion de passer devant l'Inter en cas de victoire et de prendre la deuxième place du championnat. Mais les hommes de Simone Inzaghi ne sont pas parvenus à faire trembler les filets et ont quitté leur pelouse sur le score de 0 à 0. Malchanceux, Luis Alberto a frappé deux fois le poteau à la 45e et à la 65e minute. Meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile n'a pas eu sa réussite habituelle et a perdu un duel face au gardien adverse en première période. La Lazio reste troisième, à un point de l'Inter et quatre de la Juve. Hellas Verone est neuvième et n'a plus perdu depuis sept matchs en championnat.

