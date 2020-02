La Lazio grimpe sur l'Inter

D'abord refroidie par un pion de renardeau de Young avant la pause, la Lazio, brillante collectivement, a ensuite surclassé l'Inter, pour logiquement s'imposer à l'Olimpico. Les Laziali reprennent au passage aux Nerazzurri la seconde place de la Serie A.



SS Lazio 2-1 Inter

Candreva très bien

Mertens fait souffler Naples

C'est une ascension, surprenante et exaltante, dont la Lazio n'a manifestement pas encore vu le sommet. Simone Inzahi l'avait dit : ce Lazio-Inter est un choc pour le titre, "". Des paroles ambitieuses, comme le jeu que ses hommes ont encore déployé ce dimanche à l'Olimpico. Dominatrice, parfois brillante, la formationa lévité une classe au dessus de l'Inter et gravit une nouvelle marche en Serie A : voilà désormais le club du latium second du championnat, deux unités devant son adversaire du soir, et à un tout petit point du leaderetle savent : toute l'Italie du football a les lumières braquées sur l'Olimpico ce dimanche et il s'agit désormais de ne pas se laisser éblouir par l'éclat des projecteurs. Manifestement pas de quoi intimider Milinkovic Savic : dès la 5e minute, le Serbe envoie une merveille de tir bombé, qui s'en va fracasser la barre de Padelli. Voilà qui donne le La d'une rencontre tout de suite très relevée techniquement et tactiquement : le milieu, dans le sillage de son duo de créateurs Luis Alberto-Milinkovic Savic est impressionnant de maîtrise, mais se voit cadenassé par le bloc équipe d'une Inter martialement disciplinée.