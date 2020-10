La Lazio glace Dortmund, le Barça en roue libre

Peu en verve, le Borussia Dortmund est tombé dans le traquenard de la Lazio (3-1), quand le Barça a vidé son chargeur sur Ferencváros (5-1) après quelques frayeurs. Chelsea et Séville, eux, ont offert le somnifère de la soirée (0-0), alors que le RB Leipzig s'est reposé sur un doublé d'Angeliño pour envoyer balader l'Istanbul Ba?ak?ehir (2-0).

Lazio 3-1 Borussia Dortmund

Une leçon de maîtrise et de réalisme. C'est ce qu'a pris le Borussia Dortmund sur la pelouse de la Lazio Rome. Obligé de composer avec le vétéran Lukasz Piszczek et le milieu Thomas Delaney derrière, lese fait cueillir d'entrée par Ciro Immobile, évidemment. Bien servi par son compère d'attaque Joaquin Correa, l'Italien punit sans vergogne son ancien club jaune et noir au bout de six minutes (1-0). Le revers de gifle met peu de temps à arriver, quand Luiz Felipe s'impose sur corner et force Marwin Hitz à la faute (23, 2-0). Lesdu piston gauche français Mohamed Fares peuvent alors amplifier leur faux rythme, ce dont les troupes de Lucien Favre ont horreur. Insuffisant, néanmoins, pour stopper l'impayable Erling Haaland (2-1, 71), auteur d'une nouvelle souche du gauche. Mais ceest décidément trop faible derrière. La preuve : même l'ancien Toulousain Jean-Daniel Akpa-Akpro, entré en jeu dix minutes plus tôt, peut se faire plaisir au sein de la défense des(3-1, 76) pour sceller le succès des. Du travail d'Akpro.