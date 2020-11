La Lazio frustre la Juve sur le fil

Solide et bien lancée par un but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a finalement dû accepter de partager les points au bout du temps additionnel face à la Lazio (1-1). La faute à une réalisation sur le gong de Felipe Caicedo qui empêche la Vieille Dame de revenir sur Milan avant la trêve.

Lazio 1-1 Juventus

CR7 lance la Juve

Il ne faut jamais vendre la peau de la Lazio avant de l'avoir tuée. Un dicton qui n'existe pas encore mais qu'Andrea Pirlo va pouvoir ruminer une bonne partie de ce dimanche après-midi. Face à la Lazio, sa Juve avait pourtant fait preuve d'une belle solidité au cours d'une rencontre qui n'aurait jamais dû lui échapper. Mais voilà, Felipe Caicedo est passé par là et l'international équatorien est venu une nouvelle fois sauver la Lazio d'un après-midi qui s'annonçait pourtant ardu.Sous le soleil éclatant de Rome, même en étant privée au coup d'envoi de Ciro Immobile, Senad Lulic ou encore Manuel Lazzari, la Lazio tente de faire le jeu face aux. Mais la Juve a prévu le coup et décide d'attendre les hommes d'Inzaghi pour piquer en contre. Si les premières tentatives d'Adrien Rabiot et de Cristiano Ronaldo sont trop molles, la troisième incursion sera la bonne. Après avoir remonté tout le terrain, Juan Cuadrado trouve un relais avec Rodrigo Bentancur et sert finalement CR7 sur un plateau (0-1, 15). Lessont grognons mais Vedat Muriqi est trop court sur une magnifique remise de Sergej Milinkovic-Savic tandis que Joaquin Correa n'est pas plus en réussite face à Wojciech Szcz?sny. Avant la pause, Cristiano n'est pas loin du doublé mais sa mine est sortie par le montant gauche de Thomas Strakosha. Un vrai tournant, même si la Lazio ne le sait pas encore.Au retour des vestiaires, la