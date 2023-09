information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 23:29

La Lazio fait vaciller le Napoli

Comme la saison dernière, la Lazio s'est offert une victoire de prestige au stadio Diego Armando Maradona face au Napoli de Rudi Garcia (1-2). Une première chute pour le champion en titre, et un premier succès cette saison pour son dauphin de la saison passée.

Napoli 1-2 Lazio

Buts : Zieliński (32 e ) pour le Napoli // Luis Alberto (30 e ) & Kamada (52 e ) pour la Lazio

Rudi Garcia ne connaîtra donc pas un sans-faute pour son premier mois sur le banc du Napoli. Victorieuse lors des deux premières journées, sa formation napolitaine a d’abord joué de malchance. Avant de s’effondrer en seconde période face à une Lazio jusqu’ici à la peine en championnat, et qui aurait pu s’imposer sur un score beaucoup plus large avec un peu plus de réussite en seconde période.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com