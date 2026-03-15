La Lazio fait tomber l'AC Milan
Lazio 1-0 Milan
But : Isaksen (26ᵉ)
La tuile. En pleine confiance après son court succès dans le derby de la Madonnina la semaine dernière, l’AC Milan, qui avait l’occasion de revenir à cinq points de l’Inter, incapable de battre l’Atalanta samedi, est tombé sur la pelouse de la Lazio ce dimanche soir (1-0). Rapidement mis sous pression, les Rossoneri voient Gustav Isaksen (12ᵉ) puis Kenneth Taylor (24ᵉ) voir leurs tentatives repoussées par la barre transversale.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer