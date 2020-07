So Foot • 29/07/2020 à 21:30

La Lazio et Milan s'imposent, le Genoa pas encore sauvé

Respectivement opposés à Brescia et à la Sampdoria, Milan (doublé de Zlatan Ibrahimovi?) et la Lazio ont fait le boulot lors de l'avant-dernière journée de Serie A. En bas du classement, le Genoa s'est incliné à Sassuolo alors que son concurrent dans la bataille du maintien conserve un espoir de première division : sur la pelouse de l'Udinese, Lecce a en effet gagné et n'est pas encore condamné.

Lazio 2-0 Brescia

Et si le quatrième de Serie A était privé de Ligue des champions ?

Hellas Vérone 3-0

La Lazio a laissé filer le titre ? Ok, mais pas question pour elle de lâcher le podium. Du coup, les Romains sont obligés de l'emporter à domicile contre un Brescia déjà relégué. Entre les occasions de Torregrossa, Immobile, Jony, Zmrhal ou Luis Alberto, le favori de la partie ouvre donc le score par Correa qui profite de son une-deux avec Immobile. Les rôles s'inversent ensuite, Correa alertant l'inévitable Immobile au bout d'un contre mené à deux à l'heure. Suffisant pour passer devant, pas pour faire grande impression devant un adversaire offensif et surprenant (malgré une barre transversale sur la fin, pour Luis Alberto). Suffisant pour récolter les trois points, pas pour doubler l'Inter (à une unité) et l'Atalanta (à égalité).Le non-mutisme d'Immobile, qui se rapproche du titre de meilleur buteur de Serie A en dépit de plusieurs opportunités gachées. N'en déplaise à Cristiano Ronaldo.