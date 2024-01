La Lazio et le Napoli dos à dos

Foto Alfredo Falcone/LaPresse 28 Gennaio 2024 - Roma, Italia - sport, calcio - Lazio vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Olimpico di Roma. Nella foto: Gustav Isaksen (18 SS Lazio)Mario Rui (6 SSC Napoli) Diego Demme (4 SSC Napoli) Foto Alfredo Falcone/LaPresse January 28, 2024 Rome, Italy - sport, soccer - Lazio vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpic Stadium în Rome. In the pic: Gustav Isaksen (18 SS Lazio)Mario Rui (6 SSC Napoli) Diego Demme (4 SSC Napoli) - Photo by Icon Sport

Lazio 0-0 Napoli

Comment on dit purge en italien ?

Après plus de 90 minutes indécises, la Lazio et le Napoli se quittent sur un 0-0 logique, tant aucune des deux équipes n’a été capable d’enflammer la rencontre. Ce résultat permet tout de même aux hommes de Sarri de revenir à égalité de points avec la Fiorentina, cinquième. De leur côté, les Napolitains n’avancent plus et restent neuvièmes, mais avec seulement quatre longueurs de retard sur le top 4.…

TP pour SOFOOT.com