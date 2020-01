La Lazio découpe Naples

En battant Naples (1-0) grâce à l'inévitable Ciro Immobile pour ses 120 ans, la Lazio a enchaîné un dixième succès d'affilé historique en Serie A. Sans totalement maîtriser son sujet face à des Napolitains dominateurs par séquence, l'équipe de Simone Inzaghi continue néanmoins de mettre la pression sur le duo de tête Inter-Juve, avec un match en moins, et ne peut plus se cacher.

Lazio 1-0 Naples

Démarrage diesel

Semaine après semaine, la Lazio donne le sentiment que rien ne peut la renverser. Une nouvelle fois, elle n'a pas été maître de son destin pendant quatre vingt-dix minutes. Une nouvelle fois, l'équipe de Simone Inzaghi a attendu la fin de rencontre (et une énorme erreur de David Ospina) pour voir Ciro Immobile faire trembler les filets. Mais une nouvelle fois, lesse sont imposés et sont allés chercher une historique dixième victoire de suite en championnat.Pour les 120 ans du club, la Curva Nord fait les choses en grand et en attend au moins autant de son son équipe qui est dans une forme resplendissante (douze matches sans défaite, neuf victoires de rang en championnat). Mais les tifosi romains savent aussi que leur formation n'a plus battu le Napoli à la maison depuis la saison 2011-2012. Pour ce faire, l'équipe de Simone Inzaghi peut compter sur les retours de Luis Alberto, son maître à jouer, ainsi que celui de Lucas Leiva au milieu de terrain. Le premier acte est assez fermé, les occasions se font rares. Il faut attendre un coup franc de Lorenzo Insigne, bien claqué en corner par Thomas Strakosha, pour voir la première véritable occasion de ce choc qui peine à en être un (28). Les Partenopei dominent territorialement, et Allan s'offre même un rush plein axe ponctué d'un petit pont sur Stefan Radu suivi d'une banderille qui s'envole dans le ciel de Rome (34). La Lazio va finir par se rebeller, et va enflammer les cinq dernières minutes