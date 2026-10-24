La Lazio de Gattuso en tête de la Serie A

La Lazio de Gattuso en tête de la Serie A

Lazio 2-1 Parme

Buts : Taylor (50 e ), Carlos CSC (58 e ) // Lontani (90 e +5)

Vous saviez que Diego Carlos jouait à Parme ? Probablement pas. L’ancien défenseur de Nantes s’est rappelé aux bons souvenirs des amoureux de la Ligue 1 ce soir en marquant contre la Lazio (2-1). Malheureusement, ce n’était pas du bon côté : il a mis le ballon dans son propre but en voulant couper le centre de Nuno Tavares et son CSC a pesé lourd dans la défaite de son équipe.…

QB pour SOFOOT.com