La Lazio coince l'Inter

L'Inter s'est cassée les dents sur une Lazio brouillonne mais solidaire, au terme d'un match d'une rare pauvreté technique et entaché de deux cartons rouges (1-1).

SS Lazio 0-0 Inter

Bonjour tristesse

Vidal, tête à claques

Il y a des jours, comme ca, où rien ne va. Rejointe en seconde période par une Lazio sur courant alternatif, l'Inter n'aura rien démontré de probant ce dimanche. Ni maitrise technique, ni envie, ni imagination. Un grand sac de vide dont les deux équipes n'ont pu extirper qu'un terne match nul, que lesdes deux formations auront envie de très vite oublier.Etre à la mode est parfois un délicat exercice. Face à la Lazio ce dimanche, l'Inter s'essaie à une drôle d'expérimentation vestimentaire, en jouant avec son 3e maillot, un ensemble rayé gris et noir déprimant comme un jour pluvieux. Des fringues moroses qui déteignent sur la première période des Lombards, plombés par un Vidal qui exerce son influence beaucoup trop bas sur le pré et une doublette Barella-Gagliardini qui manque encore de consistance dans l'entrejeu. Coté, on ne fait pas beaucoup mieux. Seul Lazzari, intenable sur son aile, parvient à arroser en centres dangereux la surface, mais c'est encore bien trop léger pour déstabiliser les. Laborieux dans le jeu, les Lombards restent néanmoins un cran au dessus sur le plan individuel et Lautaro Martinez ne pas se priver pour en faire une concluante démonstration : à la demi-heure de jeu, l'Argentin récupère un ballon cafouillé par Perisic, joue de son corps, puis trompe Strakosha du gauche, de près. Voilà qui constituera la seule vraie gourmandise d'un premier acte tristement fade et franchement décevant.Bonheur : le ciel